"Молодежную правозащитную группу" внесли в список "иноагентов"

Министерство юстиции внесло петербургскую "Молодежную правозащитную группу" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента". Эта Автономная некоммерческая организация занимается просвещением в области защиты прав человека, проводит олимпиады и конкурсы для старших школьников.

Депутат петербургского парламента Максим Резник, хорошо знающий эту организацию и ее главу Максима Иванцова, считает, что в ее деятельности нет ничего предосудительного, но она стала неугодной, потому что учила молодежь думать. По мнению Максима Резника, сегодня все, кто сомневается в разумности действий властей и выступает за свободомыслие, является в глазах властей иностранным агентом.

Участники "Молодежной правозащитной группы" говорят со школьниками о пошлом, настоящем и будущем страны, об использовании гаджетов, о приемах риторики и о многом другом, что интересует молодежь. Лидер "Молодежной правозащитной группы" Максим Иванцов 10 лет работал школьным учителем, но вынужден был уволиться из-за доносов, обвинявших его в поддержке сексуальных меньшинств.

Максим Иванцов известен также как организатор выездного молодежного демократического лагеря "Территория свободы" в Ленинградской области. В прошлом он был связан с группой "Оборона".

У "Молодежной правозащитной группы" нет своего сайта, комментировать причисление организации к иностранным агентам Максим Иванцов отказывается, давая понять, что скандал может помешать работе. По его словам, никаких документов по этому поводу он и его коллеги еще не получали.