Бэнкси не в курсе, что в Москве проходит его выставка

Британский художник Бэнкси узнал о том, что выставка его работ проходит в Москве, из переписки со своей подписчицей. Он заявил, что "не имеет к ней никакого отношения".

Художник выложил переписку на своей странице в Instagram. Из нее следует, что подписчица прислала ему банер выставки, которая проходит в Центральном доме художника. На это Бэнкси спросил у нее: "Что это за чертовщина?"

В дальнейшей переписке он назвал действия организаторов выставки не имеющими "ничего общего с правом". Правда, на предложение пожаловаться на организаторов Бэнкси ответил: "Не уверен, что я лучший человек, чтобы жаловаться на людей, выставляющих картины без получения разрешения", и признался в том, что даже "не знает, с чего начать".

Свой пост он предварил тем, что "заслуживает уважения, а не такого отношения".

В свою очередь, организаторы выставки в ЦДХ признали, что работают неофициально.

"Да, Бэнкси не имеет отношения непосредственно к выставке, - написал их представитель. - Но он продает свои авторизованные принты коллекционерам, не запрещая их выставлять в галереях. У нас представлены именно эти авторизованные работы".

При этом вход на выставку Бэнкси стоит от 550 до 1400 рублей.