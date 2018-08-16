Эксперты ООН призывают Россию немедленно освободить Сенцова

Эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более 90 дней держит голодовку в российской колонии. Об этомсообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Жизнь Сенцова в неминуемой опасности. Суд над ним и приговор не соответствовали нормам международного права, заявили эксперты ООН. Они призвали российские власти освободить Сенцова "без предварительных условий в срочном порядке"

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". В беседе с посетившей его на днях в колонии правозащитником Зоей Световой он назвал свое состояние как "предкритическое"..

14 августа стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Там ссылаются на закон и заявляют, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал.