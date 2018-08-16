Роскомнадзор вынес предупреждение "7х7" за "пропаганду наркотиков"

Роскомнадзор вынес предупреждение изданию "7х7" за интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым, в котором ведомство обнаружило пропаганду наркотиков.

В документе сообщается, что Роскомнадзор "установил факт" публикации с пропагандой наркотиков в ходе проверки 18 января. При этом интервью было опубликовано лишь 5 марта. Кроме того, оно вышло в одном из блогов и не было редакционным материалом. В нем Светов говорил о вреде синтетических наркотиков и героина.

​В июне суд оштрафовал издание на 800 тысяч рублей из-за этого интервью. Главный редактор Софья Крапоткина получила штраф в 40 тысяч рублей.

Адвокат Владимир Зубков, защищавший "7×7", указывал, что слова Светова о наркотиках не подпадают под определение пропаганды, сформулированное в законе. Он не сообщал ни о способах изготовления и использования наркотиков, ни о том, как их достать, а только высказывал личное мнение.