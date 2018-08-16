Власти Новоульяновска разрешили гей-парад, но потом его запретили

В Ульяновской области власти согласовали проведение первого в России гей-парада — акцию разрешили в поселке "Яблоневый" с населением в семь человек. Об этом написал на своей странице во "ВКонтакте" ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Однако позже глава города Новоульяновска, в который входит посёлок, отменил это решение, сообщает телеканал "Дождь".

Алексеев опубликовал документ из администрации Новоульяновска. В нем говорится, что предложенный активистами маршрут не может быть согласован, так как пересекает территорию проведения ярмарки. Решение о переносе гей-парада в поселок Яблоневый связано с "негативным отношением населения к подобным мероприятиям", говорится в документе. По словам Алексеева, альтернативной площадкой для проведения акции было село Панская Слобода с населением в 130 человек. "Но это было бы чересчур прогрессивно для современной России", написал ЛГБТ-активист.

Власти российских городов регулярно отклоняют заявки на проведение гей-парадов. Отказы мотивируют "традиционными семейными ценностями", стремлением оградить детей от "причиняющей вред информации" или вовсе без объяснения причин.