В Петербурге представительство "Мемориала" могут выселить из здания

Петербургское представительство правозащитного центра "Мемориал" могут выселить из здания на Разъезжей улице, которое организация занимает больше двадцати лет.

Городской комитет имущественных отношений отказался продлевать договор аренды, сообщил в четверг депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, опубликовавший у себя в Фейсбуке полученный от властей документ.

В его тексте не упоминаются причины отказа. Вишневский настаивает, что для выселения "Мемориала" нет причин, так как организация не нарушала условия договора и вовремя вносила арендную плату. Депутат отметил, что центр своей работой способствует реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной правительством России.