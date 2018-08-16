Украина назвала писателя Захара Прилепина угрозой нацбезопасности

Министерство культуры Украины внесло российского писателя Захара Прилепина в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В настоящее время в списке 138 человек. Он составляется украинским Минкультом на основании данных СБУ и обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме прилепина в список были добавлены российские писатели Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Прилепин с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики". Из-за этого Служба безопасности украины обвинила его в терроризме.