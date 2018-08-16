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Украина назвала писателя Захара Прилепина угрозой нацбезопасности

Захар Прилепин

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Министерство культуры Украины внесло российского писателя Захара Прилепина в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В настоящее время в списке 138 человек. Он составляется украинским Минкультом на основании данных СБУ и обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме прилепина в список были добавлены российские писатели Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Прилепин с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики". Из-за этого Служба безопасности украины обвинила его в терроризме.

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