Зачем Кремль поднял волну народного гнева?

Пенсионная афера Кремля: что делать? Выступать против или улучшать законопроект о повышении пенсий? Можно ли добиться пенсионного референдума? Почему Путин сейчас будит протестные настроения в народа? Зачем власть резко повышая пенсионный возраст, идет напролом против мнения 80% граждан в тот момент, когда экономику России дестабилизируют санкции?

Обсуждают политик из "команды Алексея Навального" Владимир Милов и доктор экономических наук Михаил Дмитриев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 16 августа в 19-05