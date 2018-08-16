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Лицом к событию

Зачем Кремль поднял волну народного гнева?

Акция протеста против повышения пенсионного возраста. Волгоград, 26 июля 2018 г.

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Пенсионная афера Кремля: что делать? Выступать против или улучшать законопроект о повышении пенсий? Можно ли добиться пенсионного референдума? Почему Путин сейчас будит протестные настроения в народа? Зачем власть резко повышая пенсионный возраст, идет напролом против мнения 80% граждан в тот момент, когда экономику России дестабилизируют санкции?

Обсуждают политик из "команды Алексея Навального" Владимир Милов и доктор экономических наук Михаил Дмитриев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 16 августа в 19-05

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