Google будет следить за политической рекламой на своих сервисах

Поисковый сервис Google будет отслеживать информацию о политической рекламе, размёщенной на его сервисах. Корпорация заявила о создании базы данных, в которой будут собраны данные о покупателях политических объявлений и суммах, которые на них потратили.

Новые меры затронут рекламодателей, которые с конца мая этого года потратили на политическую рекламу в Google более 500 долларов. Среди них – кампания в поддержку Дональда Трампа Make America Great Again Committee, которая перевела на политическую рекламу 629 тысяч долларов.

На подобные шаги ранее пошли и другие интернет-компании. Микроблог Twitter отображает дополнительные данные, включая сумму, потраченную на размещение объявлений, а также информация о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение. Соцсеть Facebook проверяет местоположение и личность заказчика, который обязательно указывает, кем оплачена реклама.

В середине сентября 2017 года компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российской "фабрикой троллей" и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что в США рекламу могли увидеть около 10 миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва вмешательство в выборы в других государствах категорически отвергает.