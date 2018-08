Более 350 американских СМИ выступили в поддержку свободы слова

Более 350 американских новостных изданий опубликовали редакционные статьи в защиту свободной прессы в четверг, 16 августа. Таким образом они ответили на критику со стороны президента Дональда Трампа, обвиняющего журналистов в распространении фальшивых новостей и предполагающего, что пресса может выступать в роли врага американского народа, сообщает агентство Reuters.

Список изданий опубликован на сайте газеты The Boston Globe, предложившей на прошлой неделе идею кампании. Издание называет критику Трампом СМИ "грязной войной против медиа". В редакционном тексте, опубликованным изданием в четверг говорится, что "величие Америки зависит от свободной прессы".

Среди изданий, опубликовавших редакционные материалы – The New York Times, The Philadelphia Inquirer, и ряд газет из штатов, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в 2016 году. Кроме того, к кампании присоединились СМИ из других стран, например, британская The Guardian.

В феврале 2017 года Дональд Трамп подверг жесткой критике СМИ, распространяющие "фейк-ньюз" и ссылающиеся на анонимные источники. Подчеркнув, что он не против СМИ и прессы вообще и честную журналистику свои врагом не считает, Трамп предположил, что изданиям должно быть запрещено использовать в работе анонимные источники. При этом политик отдельно раскритиковал журналистов, ссылающихся в своей работе на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую, в частности, свободу слова.