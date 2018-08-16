РСТ: избиркомы запросили данные о поездках россиян в день выборов

Региональные избирательные комиссии начали запрашивать у турфирм данные о поездках россиян в день выборов 9 сентября. Об этом в четверг заявила в беседе с Интерфаксом пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, от турфирм требуют до 1 сентября сообщить личные данные и адреса тех, кто будет находиться за пределами городов в день голосования.

В беседе с Радио Свобода Тюрина уточнила, что речь, в частности, идет о территориальной избирательной комиссии в Барнауле.

Представитель РСТ отметила, что получение такой информации не входит в полномочия территориальных избирательных комиссий, а передавать третьим лицам персональные данные человека можно только с его личного согласия.

9 сентября – в Единый день голосования – в России пройдут избирательные кампании различного уровня. В Москве намечены выборы мэра города.