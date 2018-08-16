Позитив для Путина: соцсети откликнулись на критику президента

"Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента" – под таким заголовком вышли вчера заметки, посвященные встрече президента с молодежью на образовательном форуме "Машук". "Позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", – так цитирует Путина РИА Новости. Мимо такой претензии соцсети пройти никак не могли.

Николай Травкин

Вот прямо сейчас открываю РИА Новости и читаю:

-«Крымчанку Александру Кузьмину ее молодой человек Евгений облил бензином и поджег прямо на работе — на автомобильной заправке. Приревновал.»

-«На Ставрополье подросток изнасиловал пенсионерку»

-«Власти Крыма заказали рекламный ролик о полуострове за 6,3 миллиона рублей»

…А в соцсетях так не хватает позитивного контента.

Как тут не вспомнить и об арестах за лайки и репосты. Может, они понадобились именно для того, чтобы научить россиян писать только о хорошем?

Как могла выглядеть подготовка к такому заявлению, пытается представить себе ​Олег Пшеничный:

Москва. Кремль.

Бастрыкин заходит к Путину (рукава закатаны, руки по локоть в крови).

- Мы их душили-душили, душили-душили...

- А чё такое? - президент раздраженно отвлекается от просмотра телепрограммы Д.Киселева на гигантском плазменном телеэкране.

- Да блогеры достали. Постят всякую хрень, аж противно. Пишут - ты фашист и диктатор. - ну, приходится сажать их, куда деваться. Применяем методы дознания товарища Дзержиньского, царствие ему небесное (крестится)

- А кто такие блогеры?

- Ну это такая пятая колонна, которая сидит на диване и пишет в соцсети.

- Куда-куда? - Путин рассеянно продолжает коситься в сторону Д.Киселева, рассказывающего о распаде и разложении Европы, США, Украины, Грузии, Ближнего и Дальнего Востока, стран Тихоокеанского региона, Китая, Японии и Океании.

- В соцсети. Ну это такие сети в интернете.

- Сети в интернете? - Путин с прищуром смотрит на Бастрыкина.

- Да! Социальные!

- Слушай, какие социальные сети? Вы чем вообще занимаетесь? Страна напичкана шпионами НАТО, мы на грани ядерной войны, «Булава» опять упала, не долетев даже до опушки леса, мне Дональд не звонит с понедельника, у него на хвосте Мюллер, а ты про какие-то «соцсети». И вообще я - просвещённый диктатор, а не какой-то там Чаушеску. У него пальто было с воротником на искусственном меху!

- Э-э... Но как же быть? У нас полторы тысячи уголовных дел, масса блогеров уже сидит. Выпускать?

- Не надо! Погоди! - Путин поворачивается к приставному резному столику 18 века, куда врезаны несколько больших разноцветных кнопок с орнаментом под хохлому, и нажимает жёлтую, на которой фломастером накорябано: «Песок».

Из неприметной двери немедленно выбегает Дмитрий Песков, что-то стряхивая с усов.

- Песок! Ты знаешь что-нибудь про социальные сети?

- Ну да...это...вот у меня «Тиндер» есть в телефоне. А Медвед говорит ещё есть крутые штуки «Инстаграм» и «Перископ».

- Хм... названия-то какие...Ну и что там?

- Ну там нормально всё, девчонки забойные, шутки разные.

Путин смотрит на Пескова, потом на Бастрыкина, угрожающе нахмурясь.

- Короче, хватит меня запутывать. Лучше бы Киселева внимательней слушали, вот грамотный человек, не то что вы, оглоеды.

Песков чешет репу.

- А давайте, Владимир Владимирович, подготовим грамотное заявление по социальным сетям?! Пошлём сигнал гражданскому обществу!

- Ну и что я могу об этом сказать? Киселев вот ничего об этом не говорит. А он талантливый человек, работал на "Иновещании", еще при Горбаче был майором.

- А мы обтекаемо! В вашем фирменном стиле. Скажем, не хватает в соцсетях позитивного контента.

- Контента? (Смотрит на Бастрыкина, тот разводит окровавленными руками, явно тоже не понимая, что такое «позитивный контент»).

- Ну да, контента. Позитивного.

- Да хер с тобой, давай так и скажем. Подготовьте документы...Надоели. Оба. Вон отсюда.

Бастрыкин и Песков понуро выходят из кабинета, Путин щёлкает пультом, переключаясь с Киселева на Соловьева и поудобнее устраиваясь в кресле.

Михаил Шевелев

Знал одного начальника ЖЭКа. Трезвым его в последний раз видели в роддоме. Мутацию своей организации в ГБУ «Жилищник» он приветствовал таким комментарием:

- Один хер, так тоже красиво

Жалобами президента на отсутствие позитивного контента в соцсетях навеяло

Другие опасаются, что на производство позитива будут брошены все мощности пригожинской фабрики.

Максим Соколов

Удвоим, утроим количество котиков.

Роман Шлейнов

Пропал калабуховский дом. Владимир Путин" указал на нехватку позитивного контента в соцсетях". Сейчас фабрика троллей, Fancy Bears, ГРУ и те, кто вскрывал почту демпартии, дружно начнут постить котиков)

Алексей Цветков

нежные тролли букеты разносят по лентам

путин работает над позитивным контентом

Многие государственные организации уже подсуетились.

Может, после этого Путину даже не придется редактировать ленту друзей. Кстати, он неоднократно заявлял, что у него вообще нет аккаунтов в соцсетях.

​Таня Давидис

Не знаю я, почему у Путина В. В. в соцсетях мало позитива? Может, у него френд-лента такая специфическая, грустят его друзья в последнее время всё больше и тревожатся. Нужно Владимиру Владимировичу расширить и обновить круг френдов. Я вот своим друзьям в последнее время всё больше хохочущих лайков ставлю.

Позитива для Путина пытаются добавить в ленту не только госслужащие.

Михаил Крутихин

Совершенно согласен с сегодняшними высказываниями Путина. В соцсетях мало позитива. В моем фейсбуке его точно мало. Осознав страшную истину, решил добавить хороших впечатлений и пошел с приятелем в доселе не испытанное предприятие общественного питания. Ударили по стейкам, и успешно. Сейчас буду писать положительный отзыв в TripAdvisor. Пожелание президента выполнено. Товарищ майор, доложите кому следует по инстанции.

Некоторые идеи президенту не понравятся.

Александр Осовцов

Путину не хватает позитивного контента в социальных сетях. Вот эту проблему он точно может решить легко - один некролог, и социальные сети лопнут от позитивного контента.

​А кто-то уже опасается за судьбу соцсетей в России.

Евгений Шестаков

И ведь правда, <черт>. Один я пытаюсь что-то доброе написать. Вон в Нижнем Волочке бабка ухнула в люк при Путине, а вылезла уже при Путине, менее постаревшая, чем ее соседки по дому. Потому что радоновый источник внутри говенного, у нее теперь габариты светятся и айфон за пять минут заряжает, это прорыв, Рогозин вокруг нее мобильную часовню хочет построить. Или вон в новосимбирском академгородке биологи мухам “Войну и мир” перевели, те <обалдели>, и эти <обалдели>, что те <обалдели>, встреча цивилизаций. Публикуйте хорошие новости, типа вот таких, это не пожелание, это мольба, еще полгода-год и Путин поймет, что соцсети - не СМИ, редакционную политику не едят, и тогда <медный таз> всем фейсбукам.