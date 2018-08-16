Порошенко и Меркель по телефону обсудили голодовку Олега Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили конфликт в Донбассе и ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом говорится на сайте администрации украинского лидера.

В телефонном разговоре политики уделили особое внимание положению украинских граждан, отбывающих заключение в России, которых Киев считает политзаключенными. Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Олега Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". В беседе с посетившей его на днях в колонии правозащитником Зоей Световой он назвал свое состояние "предкритическим".

14 августа стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Там ссылаются на российское законодательство и заявляют, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал.