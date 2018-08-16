Прокуроры потребовали для экс-президента Украины 15 лет тюрьмы

Главная военная прокуратура Украины запросила приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы. Заседание суда прошло в четверг, 16 августа, в Киеве. Суд проходит в заочном режиме, так как Янукович находится в России.

Ранее сторона обвинения планировала добиваться для экс-президента пожизненного заключения.

Выступление прокуроров вызвало возмущение адвокатов экс-президента. Они заявили, что допрошены не все свидетели защиты.

Прения сторон продолжатся 13 августа.

Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны. По мнению следователей, во время событий на Майдане зимой 2014 года Янукович сбежал в Россию и попросил Кремль ввести войска на Украину. Обвинение считает, что это позволило России аннексировать Крым. Свою вину Янукович не признаёт.