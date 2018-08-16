В Соединенных Штатах умерла певица Арета Франклин

В США в возрасте 76 лет умерла певица Арета Франклин, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ее семьи.

В 2010 году журнал Rolling Stone поставил ее на первое место в рейтинге лучших певцов всех времен. Она опередила в рейтинге Элвиса Пресли, Джона Леннона и Боба Дилана.

По словам агента Франклин Гвендолины Квин, Франклин умерла в своем доме в Детройте от рака поджелудочной железы.

Франклин называли "королевой соула". Она родилась в Мемфисе в 1942 году, но профессиональную карьеру начала в 14 лет в Детройте.

Пик ее популярности пришелся на конец шестидесятых – начало семидесятые годов XX века. Франклин была 44 раза номинирована на премию "Грэмми", и 18 раз выигрывала ее. В том числе получив ее подряд 7 раз с 1968 по 1975 годы.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было внесено в "Зал славы рок-н-ролла".

Франклин выступала на инаугурациях трех президентов США: Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы. В 2005 году президент Джордж Буш наградил ее Медалью свободы – одной из высших государственных наград в США.