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В Соединенных Штатах умерла певица Арета Франклин

Арета Франклин

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В США в возрасте 76 лет умерла певица Арета Франклин, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ее семьи.

В 2010 году журнал Rolling Stone поставил ее на первое место в рейтинге лучших певцов всех времен. Она опередила в рейтинге Элвиса Пресли, Джона Леннона и Боба Дилана.

По словам агента Франклин Гвендолины Квин, Франклин умерла в своем доме в Детройте от рака поджелудочной железы.

Франклин называли "королевой соула". Она родилась в Мемфисе в 1942 году, но профессиональную карьеру начала в 14 лет в Детройте.

Пик ее популярности пришелся на конец шестидесятых – начало семидесятые годов XX века. Франклин была 44 раза номинирована на премию "Грэмми", и 18 раз выигрывала ее. В том числе получив ее подряд 7 раз с 1968 по 1975 годы.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было внесено в "Зал славы рок-н-ролла".

Франклин выступала на инаугурациях трех президентов США: Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы. В 2005 году президент Джордж Буш наградил ее Медалью свободы – одной из высших государственных наград в США.

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