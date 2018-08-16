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В Самаре арестовали экс-главу "Общины коренного русского народа"

Любовь Кузаева

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Самарский районный суд в четверг арестовал до 27 сентября бывшего руководителя "Общины коренного русского народа" Любовь Кузаеву. Ранее ей предъявили обвинения в экстремизме и реабилитации нацизма по пяти статьям уголовного кодекса и десяти эпизодам. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов, представляющий интересы обвиняемой.

Следствие считает, что Кузаева распространяла экстремистские материалы через социальную сеть "ВКонтакте" и призывала своих сторонников публиковать такие же посты. Сама она называет обвинения вымышленными.

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