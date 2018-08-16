Сборная Франции по футболу заняла первое место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных после чемпионата мира в России. Первое место после победы в турнире заняла сборная Франции. На втором месте – команда Бельгии, на третьем – Бразилии.
Вышедшая в финал команда Хорватии поднялась в списке на 16 позиций и теперь занимает четвертое место. Германия, напротив, покинула десятку лучших. На чемпионате мира бывшие чемпионы не вышли в плей-офф.
Сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на 21 позицию, заняв 49-е место. Российская команда на домашнем турнире дошла до 1/4, где проиграла футболистам из Хорватии в серии пенальти.
Украина, которая не принимала участия в чемпионате, осталась на 35-й строчке.
Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля. В нем участвовали 32 команды, матчи прошли в 11 городах. Россия впервые принимала мировое первенство. Следующий чемпионат пройдет в Катаре в 2022 году.
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