Сборная Франции по футболу заняла первое место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных после чемпионата мира в России. Первое место после победы в турнире заняла сборная Франции. На втором месте – команда Бельгии, на третьем – Бразилии.

Вышедшая в финал команда Хорватии поднялась в списке на 16 позиций и теперь занимает четвертое место. Германия, напротив, покинула десятку лучших. На чемпионате мира бывшие чемпионы не вышли в плей-офф.

Сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на 21 позицию, заняв 49-е место. Российская команда на домашнем турнире дошла до 1/4, где проиграла футболистам из Хорватии в серии пенальти.

Украина, которая не принимала участия в чемпионате, осталась на 35-й строчке.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля. В нем участвовали 32 команды, матчи прошли в 11 городах. Россия впервые принимала мировое первенство. Следующий чемпионат пройдет в Катаре в 2022 году.