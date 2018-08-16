Киев может остановить пассажирское сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал введение новых транспортный ограничений в отношении России. Они будут касаться не только прекращения железнодорожных пассажирских перевозок.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал министр в Facebook. Омелян не раскрыл детали упомянутого документа. Однако в его ведомстве подтвердили, что речь идет о прекращении как железнодорожного, так и автобусного сообщений между Украиной и Россией. Окончательно решение должны утвердить Совет национальной безопасности и обороны, а также правительство Украины.

Ранее министерство инфраструктуры подготовило ряд предложений в ответ на блокировку российскими военными кораблями украинских грузовых судов в Азовском море. В список ограничений вошло прекращение железнодорожных пассажирских перевозок между двумя странами. Накануне в Москве заявили, что в случае остановки Киевом железнодорожного и автобусного сообщений Россия примет ответные меры.

По данным компании "Украинские железные дороги", сейчас между Украиной и Россией курсирует 14 поездов. 9 из них - украинские. За последние четыре года пассажиропоток в Россию снизился в пять раз - до 900 тысяч человек в год.

В конце декабря 2014 года Украина остановила железнодорожное сообщение с аннексированным Россией Крымом, а в октябре 2015 года Киев объявил о прекращении авиасообщения между двумя странами.