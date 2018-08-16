В колонии в Рыбинске заключенный покончил с собой

В Ярославской области заключенный рыбинской исправительной колонии №2 покончил с собой, двое других совершили неудачные попытки суицида. Таким образом они протестовали против беспредела администрации колонии.

Как сообщает местное управление ФСИН, тело 33-летнего осужденного, имя которого не сообщается, нашли в одном из отрядов около 19 часов 15 августа. "Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено".

В управлении подтвердили, что еще двое заключенных совершили "попытки членовредительства ради противодействия администрации колонии". При этом во ФСИН назвали их действия "актом демонстративно-шантажного характера". По версии ведомства, осужденные "нанесли себе незначительные порезы на шее и животе куском проволоки от сетки-рабицы".

В этой же колонии отбывает срок бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за покушение на взятку. Он также заявлял о незаконных действиях сотрудников ИК по отношению к заключенным.