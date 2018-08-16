Удальцов объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, арестованный за нарушение правил проведения массовых мероприятий, объявил сухую голодовку. Активист отказался от приема пищи вскоре после ареста во вторник, 14 августа.

​Его жена Анастасия Удальцова сообщила, что активист объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы. Она не уточнила, выдвинул ли он какие-либо требования или условия.

Суд в Москве арестовал Удальцова на 30 суток. 28 июля координатор "Левого фронта" участвовал в согласованной акции против пенсионной реформы. По данным полиции, в тот же день он организовал другую, несанкционированную мероприятие, на котором сжигал "портреты лиц, похожих на членов правительства Российской Федерации".

Портал Grani.ru разместил в своем твиттере видео, где Удальцов сжигает портреты председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Ни один из них членом правительства не является.

В четверг Удальцов обжаловал свой арест, сообщила ТАСС его жена. По ее словам, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.