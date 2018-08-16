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Президент Белоруссии наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров на встрече в Минске, 25 сентября 2017 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. Уточняется, что Кадыров удостоен награды за укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечнёй.

Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан. Награду изготавливают их серебра с позолотой. Орден носится на шейной ленте.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым. Тогда глава Чечни отметил, что отношения между Белоруссией и Чечнёй развиваются во всех сферах, включая экономику, а также малый и средний бизнес.

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