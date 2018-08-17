Россиян переведут на новые сим-карты для выполнения "закона Яровой"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует перевести российских абонентов на новые сим-карты для выполнения требований "закона Яровой". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на приказ Минкомсвязи.

В документе говорится, что операторы связи должны проводить идентификацию абонентов с использованием шифрования, которое одобрила ФСБ. Для этого Минкомсвязи предлагает внедрить отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые сим-карты, выдавать которые нужно по особой процедуре. Но таких рабочих систем пока нет на рынке,— рассказал источник издания.

Эти требования, по оценке самих операторов, могут привести к затратам не менее пяти миллиардов рублей и необходимости регулярной замены сим-карт, что повлечет неудобства для абонентов.

Всего в России используют около 260 миллионов сим-карт, которые закупают у двух иностранных производителей.

Согласно "закону Яровой", который вступил в силу 1 июля, операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, они обязаны передавать эту информацию спецслужбам по их запросу.