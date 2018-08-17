Присяжные в США готовят вердикт по делу Манафорта

В США, в федеральном суде города Александрия, штат Вирджиния, присяжные начали обсуждать вердикт по делу бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег, уходе от уплаты налогов и заговоре против США. Ожидается, что решение будет готово в ближайшие дни, сообщает Reuters.

Этому предшествовали две недели судебных заседаний, в ходе которых свидетели, в частности, рассказали о том, как 69-летний политконсультант потратил 16 миллионов долларов, которые он, как считает следствие, скрыл от налоговой службы.

По версии обвинения, эти средства он заработал лоббированием в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов, а также в результате финансовых махинаций и получения кредитов обманным путем. Заработок, как утверждается, пошел на покупку недвижимости и предметов роскоши.

Адвокаты обвиняемого возлагают вину за возможные преступления на бывшего коллегу Манафорта Рика Гейтса, а также помощников и бухгалтеров своего подзащитного, которые, по мнению стороны, обманывали доверие шефа. Гейтс, которому Мюллер также предъявил обвинения, признал свою вину и решил сотрудничать со следствием.

Это первый суд над Манафортом в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы президента США под руководством Мюллера. Еще один процесс над ним начнется 14 сентября.

Манафорт возглавил избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа в марте 2016 года, однако покинул эту должность в августе – вскоре после появления информации о том, что Манафорт с 2007-го по 2012 год мог нелегально получить более 12 миллионов долларов от Януковича и прокремлевской Партии регионов.