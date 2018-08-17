Шесть экс-директоров ЦРУ обвинили Трампа в покушении на свободу слова

Двенадцать бывших высокопоставленных американских разведчиков, в том числе шесть экс-директоров Центрального разведывательного управления США, в четверг подписали протестное письмо против решения Дональда Трампа, который лишил бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана допуска к государственной тайне. Авторы письма назвали решение Трампа "необдуманным и беспрецедентным", пишет The Guardian.

Авторы обращения заявили, что "действия президента не имеют никакого отношения" к вопросам безопасности и являются лишь попыткой "заглушить свободу слова". По их мнению, президент руководствовался политическими соображениями, а не государственными интересами.

Уильям Макрейвен, возглавлявший операцию против Усамы бен Ладена, сообщил газете Washington Post, что для него "было бы честью", если бы глава Белого дома аннулировал и его допуск к секретам. В своем послании он отказал Трампу в лидерских качествах и обвинил его в том, что тот "унизил" Америку перед международным сообществом и расколол американское общество. О Бреннане он отозвался как о "человеке кристальной честности".

Среди подписавших документ – отставной генерал Дэвид Петреус, Леон Панетта, а также бывший директор национальной разведки Джеймс Клаппер и пять бывших заместителей главы ЦРУ.

Сам Трамп увязал свое решение с расследованием российского вмешательства в выборы, написав в Твиттере, что Бреннан "дискредитировал себя" своими заявлениями о том, что американский президент вступил "в сговор с иностранной державой". Бреннана раскритиковал также глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр. По его мнению, если Бреннан что-то знал о предполагаемых связях Трампа с Россией в бытность директором ЦРУ, он должен был действовать тогда, а не критиковать Трампа после ухода со своего поста.

По данным The Washington Post, теперь Трамп планирует закрыть допуск к гостайне еще нескольким бывшим разведчикам. Среди них – уволенные Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми, который возглавлял расследование российского вмешательства, а также бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.