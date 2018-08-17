Умер писатель, лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

Умер писатель, лауреат премии "Русский Букер" Владимир Шарова. Об этом СМИ сообщили в Институте перевода со ссылкой на его жену Ольгу Дунаевскую. Владимиру Шарову было 66 лет. Последние полтора года писатель был серьёзно болен.

Несколько недель назад в "Редакции Елены Шубиной" (АСТ) вышла его последняя книга — роман "Царство Агамемнона".

Владимир Шаров родился 7 апреля 1952 года в Москве. Окончил исторический факультет Воронежского университета. Работал грузчиком, рабочим в археологической партии, литературным секретарем. Дебютировал как поэт в 1979 году в журнале "Новый мир". Первый роман "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" был опубликован в журнале "Урал" в 1991 году. Публикация романа Шарова "До и во время" в журнале "Новый мир" вызвала литературный скандал. Члены редколлегии не согласились с философией и поэтикой прозы Шарова. Писателя называли провокатором за сравнение большевизма с православием.

В 2014 году Шаров получил премию "Русский Букер" за роман "Возвращение в Египет".

Владимир Шаров выступал в эфире Радио Свобода.