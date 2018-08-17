МВД проверит Лайму Вайкуле после ее слов о Крыме

Общественный совет при МВД инициировал проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле на территории России на предмет ее соответствия российским законам.

Как рассказал РБК руководитель рабочей группы при совете по вопросам преступности в сфере экономики Александр Хаминский, "проверка будет проведена не только в отношении Вайкуле, но и других зарубежных артистов, приезжающих к нам с гастролями".

Он отметил, что артисты часто въезжают в Россию по многократной туристической визе, чтобы выступить на корпоративных коммерческих мероприятиях, в то время как для таких выступлений им нужна рабочая виза, а за незаконное выступление в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях нарушителей положено выдворять из страны.

При этом Хаминский так и не смог назвать фамилии других, кроме Вайкуле, зарубежных артистов, которых будет проверять ведомство.

Ранее Лайма Вайкуле, отвечая на пресс-конференции в Одессе на вопрос "если бы вам предложили посетить с гастролями Крым, вы бы согласились?", сказала: "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали".

Также Вайкуле заявила, что у нее "нет и не может быть ностальгии по СССР" и она "счастлива, что все это разрушилось".