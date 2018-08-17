В Подмосковье сотрудники Центра "Э" задержали участников панк-фестиваля

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали участников музыкального панк-фестиваля "Ледокол", который должен был пройти в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По словам задержанных, сотрудники Центра "Э" в сопровождении полиции пришли на фестиваль и спросили, кто является организатором мероприятия. Организаторов в этот момент не было на месте. Тогда сотрудники начали задерживать присутствующих на фестивале зрителей и участников. Четверых из них посадили в машины без полицейских знаков и привезли в первый отдел полиции по Раменскому району. Сейчас задержанные дают письменные объяснения.

Ранее сообщалось, что полицейские досматривают всех людей, подъезжающих к железнодорожной станции в Раменском районе. Один из сотрудников заявил, что полиция не даст провести панк-фестиваль "под любым предлогом", объяснив это предстоящими выборами губернатора Московской области.