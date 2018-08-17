В Петербурге уволена водитель троллейбуса за пост во "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге предприятие "Горэлектротранс" уволило водителя троллейбуса Дину Гарину, осужденную по делу об экстремизме за пост во "Вконтакте". Никаких претензий к выполнению Гариной обязанностей и её дисциплине не было. Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

Гарину отстранили от работы по статье 83 Трудового кодекса, которая предполагает "прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон". Это произошло после того, как МВД велело не допускать ее к "работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности".

Адвокат заявил, что планирует обжаловать увольнение в судебном порядке, сообщила "Новая газета".

«В заключении МВД не дается обоснования, как могла быть связана работа водителя троллейбуса Гариной с „обеспечением транспортной безопасности“. Полагаю, что в трудовом договоре Гариной эта обязанность не прописана. Обеспечением транспортной безопасности должны заниматься определенные должностные лица», — сказал он.

В 2016 году Кировский суд Петербурга приговорил Гарину к условному сроку за сообщение в группе «Русские в СПб» во «ВКонтакте». В сообщении суд увидел разжигание ненависти к национальной группе. Судимость уже погашена, заявил Черкасов. Гарина уточнила, что это произошло в сентябре 2017 года.