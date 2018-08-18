СМИ: выступление кубанских казаков - подарок Путина главе МИД Австрии

На свадьбе министра иностранных дел Австрии, которую сегодня намерен посетить президент России Владимир Путин, предположительно выступит Кубанский казачий хор. По данным сайта госзакупок, которые приводит Би-Би-Си, поездка хора в Австрию обойдется бюджету России не менее чем в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Кремль ранее подтвердил, что Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая выходит замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера, с частным визитом. Австрийские СМИ писали, что Путин приедет на свадьбу вместе с донскими казаками, и именно выступление казачьего хора станет подарком Путина новобрачным. По данным Би-би-си, однако, накануне в Вену прилетел не донской, а Кубанский казачий хор. Музыканты остановились в отеле в Штирии - именно в этой федеральной земле пройдет свадьба австрийского министра. Стоимость проживания хора в отеле, по документам - 1 миллион 800 тысяч рублей. Получит ли он какой-то гонорар за выступление - неизвестно.

В руководстве хора подтвердили факт поездки в Австрию, однако отказались комментировать сообщения о том, что казачий хор выступит на свадьбе Кнайсль в присутствии Путина. В Кремле это также не комментируют. Там говорят, что президент заедет на свадьбу "по дороге в Берлин", где у него вечером в субботу запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кнайсль стала министром иностранных дел Австрии от правопопулистской "Партии свободы", которая входит в правящую ныне коалицию с консервативной Народной партией канцлера Себастьяна Курца. "Партия свободы" известна своей пророссийской позицией и даже заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".