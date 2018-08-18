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СМИ: выступление кубанских казаков - подарок Путина главе МИД Австрии

Кубанские казаки

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На свадьбе министра иностранных дел Австрии, которую сегодня намерен посетить президент России Владимир Путин, предположительно выступит Кубанский казачий хор. По данным сайта госзакупок, которые приводит Би-Би-Си, поездка хора в Австрию обойдется бюджету России не менее чем в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Кремль ранее подтвердил, что Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая выходит замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера, с частным визитом. Австрийские СМИ писали, что Путин приедет на свадьбу вместе с донскими казаками, и именно выступление казачьего хора станет подарком Путина новобрачным. По данным Би-би-си, однако, накануне в Вену прилетел не донской, а Кубанский казачий хор. Музыканты остановились в отеле в Штирии - именно в этой федеральной земле пройдет свадьба австрийского министра. Стоимость проживания хора в отеле, по документам - 1 миллион 800 тысяч рублей. Получит ли он какой-то гонорар за выступление - неизвестно.

В руководстве хора подтвердили факт поездки в Австрию, однако отказались комментировать сообщения о том, что казачий хор выступит на свадьбе Кнайсль в присутствии Путина. В Кремле это также не комментируют. Там говорят, что президент заедет на свадьбу "по дороге в Берлин", где у него вечером в субботу запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кнайсль стала министром иностранных дел Австрии от правопопулистской "Партии свободы", которая входит в правящую ныне коалицию с консервативной Народной партией канцлера Себастьяна Курца. "Партия свободы" известна своей пророссийской позицией и даже заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

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