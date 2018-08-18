Войска США останутся в Сирии до полного разгрома "ИГ"

Американские войска останутся в Сирии до полного разгрома террористической группировки "Исламское государство". Как заявил представитель Госдепартамента США Дэвид Саттерфилд, именно такая позиция была донесена президентом США Дональдом Трампом до российского президента Владимира Путина.

Трамп ранее неоднократно говорил о том, что американские войска вскоре покинут Сирию. Он же утверждал, что почти вся территория страны уже очищена от "ИГ".

Однако, как утверждало в конце июня министерство обороны США, отряды "ИГ" еще контролируют около 5 процентов сирийской территории - главным образом в долине Евфрата. По оценкам, в отрядах джихадистов сейчас до 14 тысяч бойцов. Газета The Guardian приводит слова спецпредставителя президента США Бретта МакГурка о том, что американские военные и их союзники готовятся к завершающей фазе военной операции против "Исламского государства".

В Сирии - на территории, неподконтрольной правительству Башара Асада - размещены около 2 тысяч американских военных. Они ведут борьбу с "ИГ" в составе международной коалиции. В феврале нынешнего года в бою с американскими военными, по разным данным, погибли, по разным оценкам, от десятков до двух сотен граждан России - как утверждается, бойцов так называемой "ЧВК Вагнера".

Ранее в пятницу государственный департамент США заявил, что Вашингтон не намерен финансировать восстановление Сирии до тех пор, пока в этой стране не начнётся "заслуживающий доверия" политический процесс под эгидой ООН. Большая часть территории Сирии - под контролем союзника Москвы Башара Асада, которого США обвиняют в военных преступлениях.