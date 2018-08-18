Трамп: "Я уже сделал Америку великой"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже "сделал Америку великой", выполнив тем самым свое самое известное предвыборное обещание.

В твиттере президент вступил в полемику с губернатором Нью-Йорка демократом Эндрю Куомо, который ранее подверг критике лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой", заявив: "Такой уж великой она никогда не была". Он пояснил, что имел в виду предрассудки и стереотипы, которые вели, в частности, к дискриминации женщин. Трамп и некоторые другие республиканцы, однако, обвинили Куомо в отсутствии патриотизма.

В серии твитов, посвященных полемике с Куомо, Трамп отметил: "Я уже сделал Америку снова великой, только посмотрите на рынки, рабочие места, армию - мы устанавливаем рекорды!"

Ранее было объявлено, что лозунгом кампании за переизбрание Трампа президентом в 2020 году будет "Сохраним Америку великой!"

По опросам, деятельность Дональда Трампа на посту президента сейчас положительно оценивают в среднем около 43 процентов американцев, отрицательно - 52 процента.