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Московские власти запретили проводить "Велоночь"

Иллюстративное фото

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Московские власти без объяснения причин запретили проводить намеченную на эти выходные ежегодную "Велоночь". Об этом журналистам накануне вечером рассказал основатель проекта историк Сергей Никитин.

Он уточнил, что за 40 дней, в течение которых согласовывали акцию, у городского департамента транспорта не возникло к ее организаторам ни одного вопроса. В ведомстве не смогли оперативно ответить на запрос телеканала "Дождь" о причинах отказа.

Большой ночной велопробег должен был состояться 19 августа. Это уже одиннадцатое подобное мероприятие в российской столице. В этот раз его предполагалось посвятить теме футбола. Участники "Велоночи" должны были проехать по местам, связанным с российскими командами.

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