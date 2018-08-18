Московские власти запретили проводить "Велоночь"

Московские власти без объяснения причин запретили проводить намеченную на эти выходные ежегодную "Велоночь". Об этом журналистам накануне вечером рассказал основатель проекта историк Сергей Никитин.

Он уточнил, что за 40 дней, в течение которых согласовывали акцию, у городского департамента транспорта не возникло к ее организаторам ни одного вопроса. В ведомстве не смогли оперативно ответить на запрос телеканала "Дождь" о причинах отказа.

Большой ночной велопробег должен был состояться 19 августа. Это уже одиннадцатое подобное мероприятие в российской столице. В этот раз его предполагалось посвятить теме футбола. Участники "Велоночи" должны были проехать по местам, связанным с российскими командами.