В Италии – траур по жертвам обрушения моста в Генуе

В Италии сегодня день национального траура по погибшим при обрушении автомобильного моста в городе Генуя.

Разбор завалов на месте катастрофы продолжается. В субботу спасатели нашли под завалами автомобиль с телами трех человек, в том числе девятилетней девочки. Впоследствии было найдено тело еще одного погибшего, сообщает RAI. Таким образом, число жертв трагедии достигло 42 человек. Власти не исключают, что оно еще может возрасти.

В Генуе сегодня проходят первые похороны погибших. Семьи 18 человек подтвердили, что примут участие в организованной государством траурной церемонии с участием руководителей правительства. Несколько семей, однако, отказались от этого, возложив на чиновников и политиков ответственность за трагедию. Они организовали похороны в частном порядке.

Виадук Моранди в Генуе, построенный в 1960-е годы, рухнул во вторник. С высоты около 45 метров упали десятки машин. Более 500 человек остались без крова: их дома, которые находились в долине под мостом, были серьезно повреждены обломками.