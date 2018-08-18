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Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

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Умер бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан. Как сообщили в Фонде Кофи Аннана, он скончался в Швейцарии утром 18 августа после болезни. Ему было 80 лет.

Кофи Аннан – уроженец Ганы, учился в США и Европе, с 1960-х годов работал в различных структурах ООН. Генеральным секретарем всемирной организации был два срока – с 1997 по 2006 год. Он стал первым темнокожим африканцем, избранным на этот пост. В 2011 году Аннан был спецпредставителем ООН по Сирии, однако его усилия не смогли остановить конфликт в этой стране.

Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в некрологе отметил, что Аннан, прошедший путь от рядового сотрудника до руководителя, олицетворял собой Организацию Объединенных Наций.

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