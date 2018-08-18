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В Берлине неонацисты отказались от проведения шествия

Берлин (иллюстративное фото)

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Неонацисты отказались в субботу, 18 августа, от запланированного марша в административном округе Берлина - Шпандау - в память о сподвижнике Адольфа Гитлера, Рудольфе Гессе. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel Online со ссылкой на полицию.

Причиной послужило проведение антифашистами многочисленной акции в том же районе. По данным организаторов мероприятия, "Берлинского союза против правых", около двух тысяч человек собрались там на "праздник в поддержку демократии".

Многие принесли с собой воздушные шарики с надписями: "Нацистам - нет места". Пенсионеры вышли с транспарантами: "Бабушки - против правых", "В Шпандау нацистов не будет".

После отмены марша в Шпандау неонацисты сообщили, что присоединятся к своим сторонникам в другом берлинском районе - Фридрихсхайне, на востоке столицы. Там правоэкстремисты аннонсировали еще одну акцию по случаю 31-й годовщины смерти Рудольфа Гесса. Заявка на ее проведение была составлена таким образом, что у немецких властей не нашлось законных оснований для ее запрета.

Рудольф Гесс был ближайшим сподвижником Адольфа Гитлера, заместителем фюрера в НСДАП и рейсхминистром без портфеля. Он был осуждён на пожизенное заключение Нюрнбергским трибуналом. Покончил жизнь самоубийством 17 августа 1987 года в тюрьме для военных преступников в Шпандау и оставался её единственным заключённым. Чтобы тюрьма не стала объектом культа неонацистов, ее снесли в том же 1987 году.

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