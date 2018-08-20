"Впереди - корпоративы". Соцсети о Путине на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу 18 августа Владимир Путин по дороге на переговоры с Ангелой Меркель заехал на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, опоздав на 10 минут.

Но стоит отметить, что настолько вовремя Путин не являлся даже на встречу с Елизаветой II - к британской королеве президент России опоздал на 14 минут. Кстати, на свадьбу принца Гарри Путина не позвали. Тем хуже для принца!

Валерия Бородина

Похоже, что свадьба Карин Кнайсль затмит свадебную церемонию принца Гарри и Меган Маркл.

Праздник действительно удался: Путин привез с собой казачий хор, самовар и масловыжималку, а также потанцевал с невестой.

Фото танцующих Путина и Кнайсль стало в Сети самым популярным изображением дня и породило десятки мемов.

Сергей Милютин

Вот так из вежливости позовешь Путина в гости, а он и правда придет.

Кристина Потупчик

Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать

Ольга Марпл

На свадьбе все смеются, шутят

Австрийский шнапс и вина с гор...

И тут - облом - заходит Путин

И хор.

Евгений Шестаков

Руссиш плейшнер оффицир

Хватен фрау танц шпацир.

Мит козакен унд рюкзакен

Битком битте санкцион сыр.

Роман Шрайк

"Владимир Путин подарил молодоженам — главе МИД Австрии и ее супругу — картину и старинную масловыжималку с тульским самоваром"

я никогда не умел делать подарки. мне проще отказаться от приглашения, чем пойти и подарить какую-то непонятную херь (а я уверен, что выберу непонятную херь). ну не мое это - подарки выбирать, пользуясь случаем, прошу прощения у пострадавших.

но даже я не понимаю <нафига> дарить самовар.

- дорогая! а это что??

- это масловыжималка унд samovar.

- хм. а нафига оно?

- варить чай.

- в этом???

- вольфганг!

- но тут сапог!

- вольфганг!!

- зачем нам сапог, дорогая??? мы будем наливать в него чай? пить из него водку?? выжимать в него масло???

- вольфганг!!!

- дорогая, я помню, что обещал не критиковать твоих гостей, особенно этого. но это реальный <koshmar>.

Николай Травкин

- Ох, как элегантно он ведёт её в танце! А какую масловыжималку он ей подарил!

Россиянки вздыхали и мечтали: - Как бы я хотела быть главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

Потом пошли крупные планы и россиянки выдохнули: - О, Господи! Как же хорошо, что я не глава МИД Австрии...

Сергей Шелин

Мировая сенсация дня: два немолодых и некрасивых человека неумело исполнили парный танец

Альфред Кох

А вы заметили, что новобрачная австриячка сильно смахивала на одну тетю из ФСО? Ну, ту, что то рыбачка, то прихожанка в церкви и т.д.

«Проникновение наше по планете, особенно заметно вдалеке...»

Евгений Минченко

Это же акция в поддержку изменений пенсионного законодательства!

В 53 у женщины только жизнь начинается! Невеста! Замуж вышла!

Тонко, по-столичному

Наталья Геворкян

Любопытно читать комменты по поводу внешности и возраста австрийской невесты дня. Совок все же неизбывен

Альфред Кох

Ну а чо: так и просится - «молодая была немолода...» Наш Бендер сплясал таки с мадам Грицацуевой. Как грица, «знойная женщина - мечта поэта». Теперь нужно следить: на месте ли стулья. И ситечко! И (кстати) поехал к другой своей крале. Монетизирует знание немецкого.

Подходящих к случаю цитат оказалось множество.

Данила Гальперович

"Каждый настоящий крестный отец должен станцевать с невестой на большой свадьбе" (приписывается Вито Корлеоне)

Олег Кашин

— Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?

— Но ведь я тово… незнаком! Как я поеду?

— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку… Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!

— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю…

Николай Руденский

"А когда Беня вернулся домой - во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами".

(Бабель. "Король")

И подходящих традиций - тоже.

Иван Усольцев

Путин должен еще взять водку, холодец и соленые огурцы. Ужраться в хлам, украсть невесту (министра иностранных дел, а чё?), и устроить мордобой. И все это под казачий хор. Знай наших! Давай, Вован! Мы в тебя верим, зря что ли голосовали?

Дмитрий Бутрин

а драка-то, а драка-то на австрийской свадьбе была?

и что, и кто кого?

Константин Калачев

На свадьбе министра иностранных дел Австрии г-жи Кнайсль пупсов на авто не было, каравай не подносили, невесту не выкупали, баяниста и тамаду нормального не позвали, монетами новобрачных не обсыпали, жених шампанское из туфли невесты не пил, гости в дурацких конкурсах не участвовали, физиономию никто никому не набил, горько не кричали, Басков и Стас Михайлов отсутствовали. Совсем никакая была бы свадьба, если бы не хор казаков.

​Мария Слоним

Посмотрела на танцующего с австрийской невестой Путина (18+) и подумала, что неплохая карьера у него могла бы быть (после 24?) - свадебный генерал! Он и на пианино сбацает! И хор с собой захватит.

В общем, впереди дорогие корпоративы.

Эта свадьба для Путина действительно не последняя, сообщает Bild.​

За приглашение на свадьбу Путина Карин Кнайсль со всех сторон подверглась критике.

​Игорь Эйдман

Раньше было такое понятие — «свадебный генерал». В мещанской среде считалось престижным приглашать на свадьбы высокопоставленных (пусть и в прошлом) гостей. Сейчас у европейских мещан начинается новое поветрие. Входит в моду «свадебный террорист». Почему бы не пригласить на свадьбу массового убийцу и не станцевать с ним веселый тирольский танец? Это же так оригинально, так щекочет нервы. Первая брачная ночь после столь острого переживания, наверное, будет особенно зажигательной.

Не повезло людоедам Бокассе и Иди Амину - не дожили. А то бы они теперь по свадьбам европейских политиков вместе с Путиным мотались.

Австрийский министр иностранных дел - взрослая неплохо образованная женщина и информацию не из программ Киселева черпает. Она не может не знать, что малайзийский Боинг сбит российскими военными, стрелявшими по приказу своего главнокомандующего. Она не может не знать, что Путин — массовый убийца. Почему же она приглашает его на свадьбу и танцует с ним, как с добрым дядюшкой по материнской линии? Рискну предположить — ей просто наплевать на жертвы, а дружить с Путиным - выгодно. Видимо, такая теперь элита в Европе пошла, начисто лишенная нравственного чувства и элементарной человеческой брезгливости.

Если отвлечься от образа "тамады", становится не совсем понятно, что именно заставило Путина посетить свадьбу Кнайсль, пишут комментаторы.

Владимир Милов

Я вот не пойму - это нормально для "самого популярного в мире лидера самой великой сверхдержавы, которую все уважают и боятся" - по первому вызову метнуться на свадьбу к заурядному проходному министру небольшой страны, которая даже не входит, например, в G20? Или это больше похоже на отчаявшегося маргинала, который любыми способами пытается прорваться в приличное общество?

Аркадий Бабченко

Вообще, конечно, потрясающая карьера: от президента страны Большой Семерки, от встреч с мировыми лидерами, от участия в мировой политике, от приглашений на обсуждение глобальных проблем - до свадебного подполковника на частной пирушке.

Отличная многоходовочка.

Так держать.

Сергей Шмидт

Если без шуточек.

Совет, да любовь, конечно. Но все-таки. Что за акцию замутил наш Тиран Агрессорович с визитом на свадьбу австриячки?

Товарищи международники, а такое раньше в истории международных отношений случалось?

Многие так или иначе связывают визит Путина на это мероприятие с прошедшими в тот же день переговорами с канцлером ФРГ.

Сергей Кононенко

Безусловно, это возрождение традиций российской империи, предыдущий раз на свадьбу родственников в Европу ездил царь. Нужно и далее двигаться в этом направлении и брать в жены немецкую принцессу. Меркель?

Но есть и версия, что Кнайсль, а точнее, ее новый муж, интересны Путину сами по себе.

Кремлевский Безбашенник

Вчера многие СМИ написали о визите Путина на свадьбу к австрийскому министру. Но при этом мало кто отметил самое главное в подтексте этого частного мероприятия.

Австрия до начала 2019 года председательствует в Совете Европы. Иначе говоря - на полгода - Австрия ключевой переговорщик от Евросоюза, в т.ч. и с Россией.

Вчерашняя невеста Карин Кнайсль - не министр иностранных дел (как написали почти все) , а министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, то есть она - первое лицо переговорного процесса, и ключевые европейские политики до начала 2019 года общаются в первую очередь с ней, а даже не с австрицским канцлером Курцем.

И, наконец. Наш канал уже писал о неслучайном опубличивании советника ВВП Валентина Юмашева одновременно с началом австрийского правления в Евросоюзе.

Что касается вчерашнего жениха, то Вольфанг Мейлингер более 10 лет работает в совместных проектах по биогазу с OMV, крупнейшим европейским партнёром Газпрома. Именно OMV - ключевой партнёр и лоббист интересов России по "Северному потоку-1" и -2.

По информации нашего источника в посольстве России в Вене, именно Вольфанг Мейлингер выступает в роли переговорщика по допуску OMV к разработке 4-го и 5-го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

Опубличивание Мейлингера именно сейчас - это сигнал США перед заседанием совета директоров Газпрома, намеченным на 28 августа. Основная тема повестки заседания - контрмеры против возможных санкций США именно по отношению к газопроводу "Северный поток-2". Основной посыл американцам: новый газопровод - это совместный интерес России, Германии и Австрии, а усиление санкций только укрепит этот союз.

Как бы то ни было, о последующих переговорах с Меркель в Сети писали намного меньше - вероятно, потому, что они проходили за закрытыми дверями и никакой информации у комментаторов нет, хотя есть и другие объяснения: