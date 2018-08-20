"Впереди - корпоративы". Соцсети о Путине на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу 18 августа Владимир Путин по дороге на переговоры с Ангелой Меркель заехал на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, опоздав на 10 минут.
Но стоит отметить, что настолько вовремя Путин не являлся даже на встречу с Елизаветой II - к британской королеве президент России опоздал на 14 минут. Кстати, на свадьбу принца Гарри Путина не позвали. Тем хуже для принца!
Похоже, что свадьба Карин Кнайсль затмит свадебную церемонию принца Гарри и Меган Маркл.
Праздник действительно удался: Путин привез с собой казачий хор, самовар и масловыжималку, а также потанцевал с невестой.
Фото танцующих Путина и Кнайсль стало в Сети самым популярным изображением дня и породило десятки мемов.
Вот так из вежливости позовешь Путина в гости, а он и правда придет.
Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать
На свадьбе все смеются, шутят
Австрийский шнапс и вина с гор...
И тут - облом - заходит Путин
И хор.
Руссиш плейшнер оффицир
Хватен фрау танц шпацир.
Мит козакен унд рюкзакен
Битком битте санкцион сыр.
"Владимир Путин подарил молодоженам — главе МИД Австрии и ее супругу — картину и старинную масловыжималку с тульским самоваром"
я никогда не умел делать подарки. мне проще отказаться от приглашения, чем пойти и подарить какую-то непонятную херь (а я уверен, что выберу непонятную херь). ну не мое это - подарки выбирать, пользуясь случаем, прошу прощения у пострадавших.
но даже я не понимаю <нафига> дарить самовар.
- дорогая! а это что??
- это масловыжималка унд samovar.
- хм. а нафига оно?
- варить чай.
- в этом???
- вольфганг!
- но тут сапог!
- вольфганг!!
- зачем нам сапог, дорогая??? мы будем наливать в него чай? пить из него водку?? выжимать в него масло???
- вольфганг!!!
- дорогая, я помню, что обещал не критиковать твоих гостей, особенно этого. но это реальный <koshmar>.
- Ох, как элегантно он ведёт её в танце! А какую масловыжималку он ей подарил!
Россиянки вздыхали и мечтали: - Как бы я хотела быть главой МИД Австрии Карин Кнайсль.
Потом пошли крупные планы и россиянки выдохнули: - О, Господи! Как же хорошо, что я не глава МИД Австрии...
Мировая сенсация дня: два немолодых и некрасивых человека неумело исполнили парный танец
А вы заметили, что новобрачная австриячка сильно смахивала на одну тетю из ФСО? Ну, ту, что то рыбачка, то прихожанка в церкви и т.д.
«Проникновение наше по планете, особенно заметно вдалеке...»
Это же акция в поддержку изменений пенсионного законодательства!
В 53 у женщины только жизнь начинается! Невеста! Замуж вышла!
Тонко, по-столичному
Любопытно читать комменты по поводу внешности и возраста австрийской невесты дня. Совок все же неизбывен
Ну а чо: так и просится - «молодая была немолода...» Наш Бендер сплясал таки с мадам Грицацуевой. Как грица, «знойная женщина - мечта поэта». Теперь нужно следить: на месте ли стулья. И ситечко! И (кстати) поехал к другой своей крале. Монетизирует знание немецкого.
Подходящих к случаю цитат оказалось множество.
"Каждый настоящий крестный отец должен станцевать с невестой на большой свадьбе" (приписывается Вито Корлеоне)
— Женится Любимский на сиротке, по любви… Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?
— Но ведь я тово… незнаком! Как я поеду?
— Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов… Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же… я вам откровенно… семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами… Смешно даже… Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но… но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно… Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку… Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!
— Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю…
"А когда Беня вернулся домой - во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами".
(Бабель. "Король")
И подходящих традиций - тоже.
Путин должен еще взять водку, холодец и соленые огурцы. Ужраться в хлам, украсть невесту (министра иностранных дел, а чё?), и устроить мордобой. И все это под казачий хор. Знай наших! Давай, Вован! Мы в тебя верим, зря что ли голосовали?
а драка-то, а драка-то на австрийской свадьбе была?
и что, и кто кого?
На свадьбе министра иностранных дел Австрии г-жи Кнайсль пупсов на авто не было, каравай не подносили, невесту не выкупали, баяниста и тамаду нормального не позвали, монетами новобрачных не обсыпали, жених шампанское из туфли невесты не пил, гости в дурацких конкурсах не участвовали, физиономию никто никому не набил, горько не кричали, Басков и Стас Михайлов отсутствовали. Совсем никакая была бы свадьба, если бы не хор казаков.
Посмотрела на танцующего с австрийской невестой Путина (18+) и подумала, что неплохая карьера у него могла бы быть (после 24?) - свадебный генерал! Он и на пианино сбацает! И хор с собой захватит.
В общем, впереди дорогие корпоративы.
Эта свадьба для Путина действительно не последняя, сообщает Bild.
За приглашение на свадьбу Путина Карин Кнайсль со всех сторон подверглась критике.
Раньше было такое понятие — «свадебный генерал». В мещанской среде считалось престижным приглашать на свадьбы высокопоставленных (пусть и в прошлом) гостей. Сейчас у европейских мещан начинается новое поветрие. Входит в моду «свадебный террорист». Почему бы не пригласить на свадьбу массового убийцу и не станцевать с ним веселый тирольский танец? Это же так оригинально, так щекочет нервы. Первая брачная ночь после столь острого переживания, наверное, будет особенно зажигательной.
Не повезло людоедам Бокассе и Иди Амину - не дожили. А то бы они теперь по свадьбам европейских политиков вместе с Путиным мотались.
Австрийский министр иностранных дел - взрослая неплохо образованная женщина и информацию не из программ Киселева черпает. Она не может не знать, что малайзийский Боинг сбит российскими военными, стрелявшими по приказу своего главнокомандующего. Она не может не знать, что Путин — массовый убийца. Почему же она приглашает его на свадьбу и танцует с ним, как с добрым дядюшкой по материнской линии? Рискну предположить — ей просто наплевать на жертвы, а дружить с Путиным - выгодно. Видимо, такая теперь элита в Европе пошла, начисто лишенная нравственного чувства и элементарной человеческой брезгливости.
Если отвлечься от образа "тамады", становится не совсем понятно, что именно заставило Путина посетить свадьбу Кнайсль, пишут комментаторы.
Я вот не пойму - это нормально для "самого популярного в мире лидера самой великой сверхдержавы, которую все уважают и боятся" - по первому вызову метнуться на свадьбу к заурядному проходному министру небольшой страны, которая даже не входит, например, в G20? Или это больше похоже на отчаявшегося маргинала, который любыми способами пытается прорваться в приличное общество?
Вообще, конечно, потрясающая карьера: от президента страны Большой Семерки, от встреч с мировыми лидерами, от участия в мировой политике, от приглашений на обсуждение глобальных проблем - до свадебного подполковника на частной пирушке.
Отличная многоходовочка.
Так держать.
Если без шуточек.
Совет, да любовь, конечно. Но все-таки. Что за акцию замутил наш Тиран Агрессорович с визитом на свадьбу австриячки?
Товарищи международники, а такое раньше в истории международных отношений случалось?
Многие так или иначе связывают визит Путина на это мероприятие с прошедшими в тот же день переговорами с канцлером ФРГ.
Безусловно, это возрождение традиций российской империи, предыдущий раз на свадьбу родственников в Европу ездил царь. Нужно и далее двигаться в этом направлении и брать в жены немецкую принцессу. Меркель?
Но есть и версия, что Кнайсль, а точнее, ее новый муж, интересны Путину сами по себе.
Вчера многие СМИ написали о визите Путина на свадьбу к австрийскому министру. Но при этом мало кто отметил самое главное в подтексте этого частного мероприятия.
Австрия до начала 2019 года председательствует в Совете Европы. Иначе говоря - на полгода - Австрия ключевой переговорщик от Евросоюза, в т.ч. и с Россией.
Вчерашняя невеста Карин Кнайсль - не министр иностранных дел (как написали почти все) , а министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, то есть она - первое лицо переговорного процесса, и ключевые европейские политики до начала 2019 года общаются в первую очередь с ней, а даже не с австрицским канцлером Курцем.
И, наконец. Наш канал уже писал о неслучайном опубличивании советника ВВП Валентина Юмашева одновременно с началом австрийского правления в Евросоюзе.
Что касается вчерашнего жениха, то Вольфанг Мейлингер более 10 лет работает в совместных проектах по биогазу с OMV, крупнейшим европейским партнёром Газпрома. Именно OMV - ключевой партнёр и лоббист интересов России по "Северному потоку-1" и -2.
По информации нашего источника в посольстве России в Вене, именно Вольфанг Мейлингер выступает в роли переговорщика по допуску OMV к разработке 4-го и 5-го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения.
Опубличивание Мейлингера именно сейчас - это сигнал США перед заседанием совета директоров Газпрома, намеченным на 28 августа. Основная тема повестки заседания - контрмеры против возможных санкций США именно по отношению к газопроводу "Северный поток-2". Основной посыл американцам: новый газопровод - это совместный интерес России, Германии и Австрии, а усиление санкций только укрепит этот союз.
Как бы то ни было, о последующих переговорах с Меркель в Сети писали намного меньше - вероятно, потому, что они проходили за закрытыми дверями и никакой информации у комментаторов нет, хотя есть и другие объяснения:
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