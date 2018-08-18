В Берлине начались переговоры Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин, прибывший в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил журналистам, что Москва готова и далее работать над урегулированием украинского кризиса. Такое сообщение передало агентство ТАСС.

"Мы, конечно, будем говорить и об Украине, - цитирует агентство российского президента. - В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН".

Путин выразил надежду, что на переговорах удастся "продвинуться по этому направлению".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена обсудить конфликты на Украине и в Сирии, равно как и положение в Иране и проект "Газовый поток -2". Обращаясь к журналистам, собравшимся у берлинского замка Месеберг перед началом переговоров, канцлер сказала, что поднимет вопросы защиты прав человека и двусторонних отношений.

– Думаю, что спорные вопросы должны рассматриваться посредством диалога. – После этих слов, не отвечая на вопросы журналистоа, оба лидера отправились в переговорный зал.