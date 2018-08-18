Меркель: Германия будет добиваться режима тишины в Донбассе

Федеральный канцлер Германии Ангелы Меркель приняла президента России Владимира Путина и провела с ним переговоры. Они проходили в резиденции для почетных гостей правительства ФРГ в Мезеберге, в 70 км от Берлина. Встреча длилась около трех с половиной часов. Проведение пресс-конференции по итогам встречи не предусматривалось.

Германия будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года, заявила канцлер ФРГ перед началом переговоров. В ходе краткого заявления для прессы, в котором были обозначены основные темы предстоящего диалога, Меркель отметила, что на востоке Украины по-прежнему не удается достичь "стабильного режима прекращения огня". Она выразила надежду, что на переговорах с Путиным обсудит возможность работы миротворческой миссии ООН, которая могла бы сыграть роль в процессе умиротворения сторон.

Владимир Путин отметил заинтересованность России в работе в рамках нормандского формата и контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва и далее будет оказывать содействие "специальной мониторинговой миссии ООН", подчеркнул он.