WSJ: США завершают разработку санкций против "Северного потока-2"

В США почти разработан законопроект о санкциях, который может остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток-2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, по словам которых, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Строительством газопровода занимается компания, 100% акций которой владеет "Газпром". Одним из иностранных инвесторов трубопровода является австрийская OMV. Ранее ее глава Райнер Зеле говорил, что санкции против "Северного потока-2" будут "несправедливым шагом".

В настоящее время в Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры против только против компаний-трубопрокатчиков или же распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект.

Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепартаментом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. Вашингтон заранее уведомит Евросоюз о введении новых мер. Американская сторона полагает, что новый трубопровод усилит и без того высокую зависимость Европы от российского газа, укрепив "политический рычаг Кремля" и существенно увеличив его доходы.

Строительство "Северного потока-2" стало одной из тем, которые накануне обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин. По итогам переговоров Меркель заявила, что и после запуска нового газопровода Украина должна сохранить за собой роль газового транзитера. Путин заверил, что строящийся газопровод — исключительно экономический проект.