СМИ: Бутину без объяснений перевели в тюрьму под Вашингтоном

Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина вечером 17 августа без объяснения причин была переведена в тюрьму Александрии штата Вирджиния, под Вашингтоном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на адвоката Бутиной Роберта Дрисколла и сотрудников тюрьмы.

В этой же тюрьме содержится бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Он является фигурантом расследования вероятного российского вмешательства России в выборы в США, отмечает Daily Mail.

Представитель тюрьмы не сообщил причину перевода Бутиной, сославшись на то, что подобная информация не разглашается в интересах заключенных.

Для адвоката Бутиной перемещение его подзащитной стало неожиданностью. В беседе с ТАСС Дискролл сообщил, что американские власти не объяснили ему причины произошедшего и не уведомили его заранее о своих намерениях.

Российское посольство на своей странице в Facebook предположило, что американские власти пытаются "сломить" Бутину "психологическим давлением". Ведомство пообещало выразить Госдепартаменту "протест" и добиться реакции правозащитников. Там отметили, что российские дипломаты уже посетили соотечественницу.

Бутина является основателем российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов. По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США.