Дональд Трамп объяснил смысл встреч с другими мировыми лидерами. В своем видеообращении в твиттере президент США заявил, что переговоры на высшем уровне - это обязанность главы государства.Так глава Белого дома ответил на вопрос своих критиков, зачем он "попусту тратит время" на встречи с главами других государств. "Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь многое приобрести", - сообщил Трамп.

Президент США напомнил о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном и российским президентом Владимиром Путиным. По словам Трампа, многие из вопросов, которые обсуждались на встречах, уже решены.

Критики Трампа неоднократно заявляли об излишней мягкости главы Белого дома по отношению к Путину и Киму. Кроме того, в США уже два года идёт расследование его предположительного сговора с Москвой во время избирательной кампании в 2016 году. В Кремле настаивают, что никакого сговора не было.

Расследованием возможного российского вмешательства в выборы в США занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В твиттере Трамп отметил, что азрешил сотрудникам своей администрации сотрудничать со Мюллером. Президент назвал расследование дела о сговоре его команды с Москвой "самым прозрачным в истории".

Ранее The New York Times сообщила, что юрисконсульт Белого дома Дональд Макган за последние девять месяцев "как минимум трижды добровольно беседовал со следователями". По данным издания, в частности, Макган сообщил команде спецпрокурора о действиях Трампа, касающихся увольнения в 2017 году директора ФБР Джеймса Коми.

Спецпрокурор ведет расследование вероятного вмешательства России в выборы в США с мая 2017 года. Свои расследования завершили Сенат и Палата представителей США. Они пришли к выводу, что Москва на самом деле вмешивалась в президентскую избирательную кампанию. Однако единого мнения о вероятном сговоре Трампа с Кремлём у законодателей на данный момент нет.