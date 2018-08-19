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Сергея Удальцова доставили из спецприемника в больницу

Сергей Удальцов на митинге против пенсионной реформы. Москва, 28 июля 2018 года

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Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день сухой голодовки. Об этом сообщается в твиттере Удальцова. Оппозиционера доставили в больницу с предварительным диагнозом "обезвоживание".

В середине августа суд в Москве арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митингов. 28 июля он участвовал в согласованном мероприятии против пенсионной реформы. Однако в полиции Удальцову сообщили, что в тот день он организовал другое, несанкционированное мероприятие. На нем он сжигал портреты с изображениями лиц, "похожих на членов правительства".

Под стражей Удальцов объявил голодовку против повышения пенсионного возраста.

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