Сергея Удальцова доставили из спецприемника в больницу

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день сухой голодовки. Об этом сообщается в твиттере Удальцова. Оппозиционера доставили в больницу с предварительным диагнозом "обезвоживание".

В середине августа суд в Москве арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митингов. 28 июля он участвовал в согласованном мероприятии против пенсионной реформы. Однако в полиции Удальцову сообщили, что в тот день он организовал другое, несанкционированное мероприятие. На нем он сжигал портреты с изображениями лиц, "похожих на членов правительства".

Под стражей Удальцов объявил голодовку против повышения пенсионного возраста.