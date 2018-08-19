Глава МИД Ирана обвинил США в намерении свергнуть власть в стране

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заподозрил США в создании "группы действий", которая, по его мнению, займется свержением руководства страны. Об этом глава ведомства написал в Twitter.

Он заявил, что 65 лет назад американские власти "свергли избранное народом демократическое правительство" и теперь, по его мнению, намерены сделать то же самое.

В четверг сообщалось о создании в США инициативной группы, которая, как уточнил госсекретарь Майк Помпео, займется координацией "давления" Вашингтона на Иран после выхода США из ядерной сделки с Тегераном.

После того, как президент США Дональд Трамп в мае вышел из ядерной сделки с Ираном, Вашингтон объявил о восстановлении к ноябрю санкций в отношении Тегерана. В Госдепартаменте уточнили, что нынешняя цель США — полностью лишить Иран доходов от продажи нефти.

В субботу иранские власти объявили о намерении отменить штампы о въезде и выезде из страны в паспортах для иностранных туристов, передает иранское агентство ИРНА. По заявлению иранских чиновников, это будет сделано для противодействия американским санкциям.