Болтон предостерег Иран, Китай и КНДР от вмешательства в выборы в США

Россия – лишь одно из четырех государств, которые потенциально способны вмешаться в промежуточные выборы в США в 2018 году. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу ABC News, что США обеспокоены возможным вмешательством и со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.



По словам Болтона, у Вашингтона достаточно оснований для беспокойства относительно возможного вмешательства Пекина, Тегерана и Пхеньяна. Поэтому США предпринимают шаги для предотвращения такого вмешательства.

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что всем, кто следит за Россией, пора уже посмотреть и в другом направлении – на Китай: