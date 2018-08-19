Северная Корея согласилась на инспекцию ICAO

Северная Корея согласилась допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO)к проведению воздушной проверки объектов на территории КНДР. Речь идёт о гарантиях, что международное авиасообщение не проходит на территориями северокорейских ракетных полигонов. Об этом сообщила штаб квартира ИКАО в Монреале (Канада).

Официальный представитель Северокорейской администрации ИКАО заявил в мае этого года, во время визита инспекторов из Монреаля, такие гарантии предоставляются. Об этом информирует японской агентство Kyodo News.

Международная организация гражданской авиации, включающая 192 государства, планирует в 2019 году проверить какие именно меры приняты властями КНДР для мониторинга необъявленных ракетных пусков и информирования об этом международного сообщества гражданской авиации.

В мае 2017 года, по заявлениям ИКАО, Северная Корея пообещала прекратить действия, способные нанести ущерб полётам гражданской авиации. К таким действиям относятся, в частности, испытания ракет большого радиуса действия. Пхеньян обещает предупреждать заранее о подобныхиспытаниях.

В прошлом году Пхеньян осуществил многочисленные ракетные испытательные пуски, что серьёзно угрожало самолётам, пролетавшим над регионом, говорится в сообщении японского агентства "Киодо-Ньюс". Так, в конце июля прошлого года маршрут самолёта авиакомпании Air France, направлявшегося из Токио в Париж, пролегал через район, в котором несколькими минутами ранее упала в Японское море баллистическая ракета. Это произошло над морем вблизи острова Хоккайдо.