Белый дом отверг условия Анкары по освобождению пастора Брансона

США отклонили предложение Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона в обмен на отмену многомиллиардного штрафа, который Вашингтон наложил на турецкий госбанк "Халкбанк" за нарушение режима санкций в отношении Ирана.

"Все другие вопросы можно будет рассматривать только после того, как Брансон выйдет на свободу", заявил The Wall Street Journal высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы ничего не будем платить за освобождение ни в чем не повинного человека, но контакты с Турцией урезаем", написал Трамп в твиттере.

Дипломатический кризис в отношениях Вашингтона и Анкары вызвал резкое падение курса турецкой лиры.

Ранее турецкий суд отказался удовлетворить ходатайство американца освободить его из-под домашнего ареста и позволить выехать на время за границу.

The Wall Street Journal приводит также заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что администрация готова применить к Турции дополнительные санкции, если Брансон не будет отпущен.

Брансон, которому грозит 35 лет тюрьмы, был арестован два года назад за то, что якобы получал из-за рубежа средства для ведения подрывной антигосударственной деятельности. Прокуратура обвиняет его в контактах с Фетхуллахом Гюленом – проживающим в Америке исламским проповедником, которого в Анкаре считают виновным в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года.