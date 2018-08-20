СМП-Банк Ротенбергов сможет вести спецсчета участников госзакупок

СМП-Банк ,подконтрольный близким к президенту Путину бизнесменам Борису и Аркадию Ротенбергам, допустят до работы со спецсчетами участников госзакупок. Проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов. В пояснительной записке к документу говорится, что это одна из мер государственной поддержки попавшего под санкции банка.

Ранее в список банков, которые получили возможность работать со спецсчетами, попали 18 финансовых организаций. Согласно распоряжению правительства, теперь в него включат все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 года.

Как пишут "Ведомости", ранее СМП-Банку разрешили в качестве меры поддержки хранить на своих счетах свободные деньги из бюджета, средства госкомпаний и Федерального фонда социального страхования.

Санкции в отношении СМП-Банка США ввели в 2014 году после аннексии Крыма Россией.