В Екатеринбурге умер художник, график Виталий Волович

В Екатеринбурге на 91 году жизни умер советский и российский художник, график Виталий Волович. Об этом сообщили в городской думе. Волович был почётным гражданином Екатеринбурга.

Известность Воловичу принесли иллюстрации к средневековой литературе: "Слово о полку Игореве", "Ричард III", "Роман о Тристане и Изольде" и другим произведениям. В 2005 году он получил Золотую медаль Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея".

Виталий Волович был заслуженным художником РСФСР, народным художником России, членом Союза художников СССР, академиком Российской академии художеств. Его работы есть в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее и других государственных и частных собраниях.

3 августа художнику исполнилось 90 лет.