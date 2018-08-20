В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

Неизвестные в ночь на понедельник обстреляли посольство США в столице Турции Анкаре. По сообщениям полиции и представителей посольства, никто не пострадал.

Несколько выстрелов по зданию посольства было произведено из проезжавшей мимо машины. Несколько пуль попали в будку охраны. Стрелявшие скрылись.

Посольство на этой неделе не работает по случаю мусульманского праздника.

Инцидент произошел на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона и Анкары. Соединенные Штаты требуют от Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота. США ввели санкции против ряда турецких чиновников и организаций, а также резко повысили пошлины на ряд турецких товаров. Турция также повысила пошлины на ввоз товаров из США. Кризис в отношениях Вашингтона и Анкары способствовал резкому падению курса турецкой лиры.

