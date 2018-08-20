"Вернулись в то же болото". Осмысление годовщины путча

19 августа - это не только яблочный Спас, день рождения тельняшки и день фронтовой собаки, но и день начала августовского путча, неудавшейся попытки советских функционеров и силовиков сохранить разваливающийся СССР.

Максимально подробную хронику ГКЧП, составленную Григорием Белонучкиным, можно прочесть на его сайте politika.su, а минимальный ликбез для тех, кто слишком молод, чтобы помнить 91-й – на Медузе. Впрочем, многим удалось изложить то, что происходило с 19 по 21 августа 1991 года, еще короче:

​Виктор Шендерович

"А вскоре с кумачом наперевес и обещаньем дарового супа ГКЧП ЦК КПСС устроил нам Форос и врезал дуба. Пока ж пускал чернила осьминог и пучился указом напоследок, эпоха завершалась под шумок (эпоха - под шуршание балеток), и трижды Зигфрид выручил Одетту, и столько ж раз наказан был порок..."

Ямбы. 1991 г.

Олег Кашин

Группа консерваторов из руководства СССР устроила заговор и свергла Горбачева. Сопротивление заговорщикам оказало руководство РСФСР во главе с Ельциным, которое остановило переворот и в итоге само, никому не доверяя эту важную миссию, свергло Горбачева.

Александр Морозов

Только одно можно сказать: проклятый полуостров. Из-за него и случилась тогда эта "величайшая геополитическая катастрофа ХХ века". Если бы Михаил Сергеевич не поехал бы в этот Крым "отдыхать" прямо накануне подписания Союзного договора...

(И вот опять от него горе, от этого полуострова...)

Заставшие путч в сознательном возрасте традиционно делятся воспоминаниями.

Олег Козырев

19 августа вне сомнений день славы нашего народа и, в общем-то, москвичей. Если бы Москва не вышла на улицы в 1991 году - то бестолковые любители геронтократии и кандалов еще промучили бы страну лишние несколько лет.

Рад, что был на улице эти дни

PS (а вот люстрацию проморгали)

Мариэтта Чудакова

Вновь 19 августа... Наверняка упоминала когда-то в ФБ, но напишу еще: 19-го августа 1991 года около 7-ми утра заверещал телефон. ...Никогда не забуду первую фразу замечательнгоо человека, зав. редакцией издательства "Книга" Тамары /Громовой (она за три года до этого выпустила мое "жизнеописание Михаила Булгакова"):

- Ну, что Вы теперь скажете, М.О.?!

Ошалело слушаю, ничего не понимая.

- Идите к телевизору - переворот, Горбачева сняли!

...А первая ее фраза относилась к обычным нашим ролям при осуждении текущей политики - я была оптимист (все, конечно, жутко удивятся!..), Она - стойкий пессимист.

...Разве забыть " Лебединое озеро" тех часов!... Но пробившееся заявление путчистов - в течение чуть ли не недели провести учет ВСЕГО имеющегося в стране - сразу меня успокоило: так явственно пахнУло наконец авантюрой...Так я и отвечала на звонки знакомых и незнакомых - из Сибири, из Латвии и т.п.: - Это не конец, а только начало (в последующие годы абоненты это

...вспоминали).

...Вскоре мы с Чудаковым ехали к Белому дому, слушали Ельцина. Потом ходили по Тверской , слушали диалоги молодых танкистов со старушками, совавшими им пирожки:

- Милок, да неужто ты в меня стрелять будешь?

- Да нет, бабушка, не буду...

Чудаков ходил по Москве с высокой температурой, на другой день я к Белому дому пошла уже одна. Думала прийти на ночь, но в конце митинга услышала обращение: - Офицеров запаса и участников боевых действий в Афганистане просим остаться!

Я поехала домой, решив (хорошо помню фразу в голове):

- Ночью не пойду - что я буду болтаться под ногами у "афганцев"!

Сидела вечером за столом, писала чего-то научное... Вдруг услышала по "Эху" - с 23-х часов объявляется комендантский час!... Подумать ничего не успела - увидела себя со стороны (обычная история...) уже одевающейся (на улице был неавгустовский холод, моросил - не переставая трое суток! - мельчайший дождь). В процессе сообразила, что делаю правильно - если всех переловят у выходов из метро, кто ж будет у Белого дома?!...

На Пресне, у самого почти Белого дома ошалело ("Разве так бывает?") смотрела на впервые мною увиденную скульптуру - погибающие на баррикадах.. Девушке уже кто-то сунл гвоздику в руку... А вокруг громоздили баррикады!!..

Мальчик лет пятнадцати в оцеплении сурово спросил документ. Я растерянно (какой докумкнет? Пропуск к гибели?..) протянула членский билет Союза писателей. Посмотрев, он очень важно сказал: - Известное имя! (Он стопроцентно меня не знал!)

...И вот я внутри оцепления - тут же засосало под ложечкой: стало ясно, что имеется смертельная опасность - шальная пуля или затопчут во время штурма. И непреоборимое чувство - не может быть и речи, чтобы отсюда уйти...

...Потом стало известно, что нас там было 130 тысяч... Могу ли я после этого всерьез слушать о некоем бездумном большинстве, которое будто бы что-то решает?...

Соотечественники! Всем, кто там был, - мой сердечный привет!

Александр Осовцов

Из всех выступлений общественных и политических деятелей 19-го августа 1991-го года самым ярким была речь депутата райсовета социал-демократа Хавкина на "Эхе Москвы". Он призвал граждан к сопротивлению, к бессрочной политической забастовке, к созданию групп и структур организованного действия, к установлению связи с центром руководства защиты свободы и демократии и закончил словами: "Подпольный штаб движения "Демократическая Россия" находится по адресу Крымский Вал, дом 8".

Юрий Касьянов

19 августа 1991 года случилось ГКЧП. Я тогда был молодым лейтенантом, которого только-только, после выпуска из училища, отправили служить в Белоруссию. Командир полка всех построил, и сказал, что вверенная ему авиация против законной власти и народа не полетит. Будем бомбить путчистов! - зло резюмировал он, и мы поняли, что происходит действительно что-то необычное, не укладывающееся в рамки рафинированной истории КПСС.

Что заговор провалится - никто не сомневался. Не ожидали, что так быстро. Готовились повоевать, пострадать, побороться за справедливость. Верили, что уж после путча всё наладится. Старые идиоты пойдут в отставку или сядут в тюрьму, заработает эффективная рыночная экономика, появится добрый, красивый капитализм с человеческим лицом. Но впереди были лихие девяностые, зарождение олигархата, скупка свободы слова оптом, продажа демократии в розницу... Теперь это уже просто традиция - после каждой революции и всяких выборов чего-то ждать.

Не забыты и погибшие в столкновении с войсками защитники Белого дома Усов, Комарь и Кричевский.

МК публикует неортодоксальные воспоминания о 1991-м Александра Руцкого, впоследствии ставшего вице-президентом России. В интервью Руцкой рассказывает, что Ельцин во время путча находился в запое и пытался сбежать в посольство США:

— Ельцин действительно все эти три дня и три ночи путча проявлял исключительную мужественность?

— Откуда вы берете эту информацию? Впрочем, различного рода писак-экспертов предостаточно по осквернению патриотов и героизации предателей и негодяев. Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!

Кажется, в эту альтернативную версию не поверил никто.

Владимир Милов

И это при том, что мы не только все видели, где был Ельцин (для тех, кто не был у Белого дома, были постоянные телесюжеты и радиотрансляции 19-21 августа), но он еще и провел заседание Верховного Совета РСФСР во второй половине дня 21 августа 1991 года, где объявил Горбачеву о приостановлении деятельности КПСС (эта видеозапись есть в широком доступе).

Все понятно с такими ничтожествами, как этот руцкой, но очень важно, чтобы молодежь понимала, что все это - враньё от первого и до последнего слова.

Данила Гальперович

С Руцким у меня в жизни было два больших разговора. Первый - это когда мы во время событий сентября-октября 1993 года сидели в Белом доме, и к нам с Игорем Маловым подошел помощник Руцкого Андрей Федоров. Он сказал заманчивые слова "эксклюзив" и "президент", и мы пошли. Мы провели у Руцкого в кабинете полтора часа, задав в самом начале один вопрос типа "как обстановка". Все остальное время говорил он - о каком-то аграрном банке, о пристрастии Ельцина к водке, о том, что он, Руцкой, сначала первый все понял, а потом еще раз первый все понял, о чемоданах компромата... Было очень жалко батареек в диктофоне, за спиной Руцкого был его живописный охранник с выражением лица "я те сцуко перебью". Выйдя от него, мы с Игорем выдохнули "какое фантастическое трепло". Общение прошло бесследно.

Второй - в 1994 году с моими японцами мы пошли на интервью с Руцким в его шикарное жилище после того, как его выпустили из заключения. Интервью организовала девушка из Интерфакса Марина, дружившая с Руцким, и мы провели у него часа три. Вопросов на этот раз удалось задать тоже, кажется, три. Выйдя от него, мои японцы перебросились парой замечаний с интонацией, которую можно было перевести как "какое фантастическое трепло". Что-то, кажется, написали, но негусто.

А после вот этого - фантастическое трепло не только жалкое, но и лживое, фу так стареть.

Альфред Кох

Руцкой - это кстати преемник номер 1. (Ну, может быть - 2, там ещё перед этим, вроде, Бурбулис претендовал на эту роль).

Путин - это уже даже не третья попытка...

И глядя на Руцкого, могу сказать, что, по сравнению с этим остолопом, Путин - это просто сгусток интеллекта. Браво БН! Явный прогресс!

Хотя о том, что подготовка к эвакуации Ельцина в посольство США действительно велась, вспоминали и другие современники, утверждают в телеграм-канале ​Доктор прописал:

Александр Коржаков в своих воспоминаниях подтверждал, что американское посольство действительно было готово принять Ельцина: "Задние ворота американского посольства находились через дорогу от Белого дома, метрах в двухстах. Их держали открытыми, готовясь принять президента и людей, прибывших вместе с ним"



И Коржаков рассказывает даже едва не отвез сонного Ельцина к американцам. Тот уже в машине сидел, когда окончательно пришел в себя и отказался ехать в посольство



Ну а Руслан Хасбулатов уже не один раз рассказывал, что Ельцин был в панике и только нежеление Руслана Имрановича бежать удержало первого президента России от этого поступка

Впрочем, тот же Коржаков, руководивший службой безопасности Ельцина, в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал Руцкого "брехуном":

Многие размышляют о дистанции, которая отделяет нас от тогдашних событий.

Елена Герчук

Двадцать семь лет; для моих младших — примерно как для меня Вторая мировая.

А я помню каждую интонацию этого голоса по радио утром 19 августа.

Максим Соколов

Бойцы вспоминают минувшие дни...

Представил, как летом 1816 г. французы делятся воспоминаниями "Что я делал 14 июля 1789 г.".

Николай Травкин

27 лет всего прошло, а полстраны уже и не понимает, что «Лебединое озеро» - не просто балет…

Андрей Золотов

От путча 1991 года прошло 27 лет. Это много! Это больше, чем от Великой французской революции до реставрации Бурбонов, больше, чем от смерти Императора Александра III до Октябрьской революции и больше, чем от Октябрьской революции до перелома во Второй мировой войне.

Александр Морозов

Можно много добавить к его примерам: и состояние Европы через 27 лет после окончания мировой бойни, опыт отдельных стран. Ясно, что за 20 лет реализуются любые самые масштабные реформы и социальные проекты, - которые очень глубоко меняют и социальные порядки, и системы власти, и экономические стратегии.

Михаил Ходорковский считает, что большая часть пути к свободной России уже пройдена:

​Мария Снеговая

Всего 13 лет осталось потерпеть!

Сергей Марков

к годовщине гкчп прикольный твит мбх. про новочеркасск наверное он один думал.

Но есть и те, кто намерен в случае чего встать на защиту нынешнего порядка вещей.

Сценарий победы ГКЧП многим по нынешним временам кажется не таким уж пугающим.

Павел Алашкин

Это было время розовых очков, наивных размышлений и веры в демократию. Как же все кардинально поменялось за это время! Другая страна, другие люди. Одним словом прошлый век;)))

И сейчас, мне периодически кажется, что если бы ГКЧП победило, то может быть это и к лучшему было? Но не будем гадать. Гадания- это еще более неблагодарное дело чем прогнозы;))

Егор Ершов

По случаю очередной годовщины Августа полезно перечитать манифест ГКЧП и подумать, что он вам более всего напоминает.

И стоит отметить: там нет ничего про Ленина, коммунизм и т.д. Зато есть про "многоукладную экономику", вставание с колен и пресечение "пропаганды секса и насилия".

И если перевести все это с советского на русский, становится ясно: возврата в эпоху застоя бы не было. А был бы крах позднесоветской социалки, на которую в любом случае не нашлось бы денег (они пошли бы на военно-полицейские нужды и частично на личное обогащение нужных товарищей), а также та или иная степень разворовывания всего и вся (аферы чекистов с нефтедолларами начались ещё до перестройки) только с большим контролем номенклатуры, чем в 90-е. Правда, к вящей радости патриотушек уровень репрессий против "пятой колонны" был бы намного выше брежневского, всевозможные соцлагерные недобитки могли бы быть уверенными в том, что их не оставят с американским империализмом один на один и, конечно, была бы развёрнута кампания по борьбе за традиционные советские ценности, так что прелести гражданских браков, порносайтов и представительниц древнейшей профессии остались бы недоступны плебсу, а над ЛГБТ и вовсе продолжал бы висеть дамоклов меч 121-й статьи. В общем, поздний путинизм - это такой ГКЧП-лайт (пока ещё лайт).

Так или иначе, Август - пожалуй, лучший момент русской истории после торжества большевизма в ходе революции и ГВ. Можем повторить!

Борис Борисов

К годовщине: ГКЧП - чмошники и позорники. Я слушал онлайн их пресс-конференцию тогда и пытался понять - какова их программа, с чем путчисты вышли к народу кроме лебединого озера. Ответ - ни с чем. Услышал только что картофель скоро заплесневеет на полях, и нам надо всем ехать в колхоз, спасать урожай. Конечно народ дружно их турнул, с такой обширной позитивной программой. Там не оказалось ни одного человека способного хоть что-то внятное сказать народу, сказать такое чтобы он их поддержал. Вообще не одного. Неудивительно что народ их турнул.

Да, и руки у Янаева не просто дрожали, а <ужас> как тряслись. Он стакан-то не мог держать нормально, а хотел страной управлять.

"Исполняющий обязанности президента СССР", <да что ты говоришь>.

Народ такое не прощает.

Федор Крашенинников

Все эти наивные читатели манифеста ГКЧП, которые на полном серьезе говорят «ой, да там про многоукладную экономику и ничего про социализм и коммунизм, было бы все тоже самое с реформами и капитализмом» – вы действительно считаете, что эта сволочь действовала бы в соотвествии со своим розовым манифестом? Конечно-конечно, советские же товарищи всегда так делали - что написали, то и реализовали. Давайте еще сталинскую конституцию 1936 года почитаем и скажем: ну и что, очень даже все демократично, прогрессивнее многих других тогдашних конституций, а то заладили - 1937, 1937!

Судить о практике и намерениях советской власти по официально публиковавшимся ею манифестам – это, извините, надо быть идиотами.

Многие сегодня проводят прямую линию от ГКЧП к путинизму.

Олег Козырев

В 2018-м ГКЧП, в общем-то, победил. Силовики стали рулить страной. Как результат - полный развал экономики, социальной помощи, неслыханная коррупция, рост смертности, сиротства и бедности, бесконечные войны, инфляция, пропаганда и тупость в управлении на каждом уровне власти

Олег Кашин считает, что несмотря на поражение ГКЧП антидемократический переворот в России все же состоялся:

Нет никаких оснований считать события августа 1991 года победой демократии. К началу августа 1991 года и в СССР, и в РСФСР существовали и обладали реальной властью демократически избранные парламенты, многопартийность была закреплена конституционно и существовала фактически, в РСФСР на всенародных альтернативных выборах даже был избран президент. Советский Союз и входившая в его состав Россия были вполне демократическими государствами. Даже ГКЧП не покушался ни на полномочия парламентов, ни на многопартийность. И, между прочим, мне кажется очень важным, что люди, которым тогда казалось, что они вышли к «белому дому» защищать демократию, в действительности просто поклонялись своему вождю Ельцину, то есть ничем не отличались от граждан тоталитарных стран и очень сильно отличались от настоящих свободных людей.

После августа 1991 года вначале советский, а затем и российский свободно избранные парламенты были ликвидированы, конституция РФ 1993 года свела роль парламента к нулю, все президентские выборы, проходившие в России после 1991 года, были фактически безальтернативными и нечестными. Уже в сентябре 1991 года президент России стал назначать «глав администраций» (губернаторов) регионов - до этого их избирали депутаты региональных парламентов. Чуть ли не первыми указами Бориса Николаевича Ельцина после победы над ГКЧП были указы, запрещающие издание некоторых популярных газет - например, «Правды». Можно ли считать запрещение газет победой демократии?

Если смотреть на 1991 год именно из 2011-го, то есть если оценивать «историческую перспективу», мы увидим, что в августе 1991 года в России установился несменяемый режим, существующий до сих пор и, судя по всему, не собирающий ни меняться, ни даже демократизироваться. О той крайне несовершенной демократии, которая была в нашей стране 20 лет назад, мы сегодня можем только мечтать.

Рустем Адагамов

Полностью согласен. Никакую демократию Ельцин не принес, а в конце своего десятилетнего алкотрипа просто привел в Кремль очередного пожизненного правителя России, каких было не счесть. Вот и все ваши демократические завоевания.

Есть и мнение, что демократии в России не было и при Горбачеве.

Кирилл Шулика

Многие вот уверены, особенно после совершенно дикого интервью Руцкого, что Горбачев был заодно с ГКЧП. Нет, не был, Горбачев был типичным советским, но слабым руководителем государства. В борьбе с Ельциным он был обречен. Его окружение было такое же, но этого не понимало, поэтому решило Горбачева задвинуть, типа мы тут танками все решим.

И еще мне непонятно, почему Горбачева считают демократом и вообще хорошим человеком. Тбилиси и Вильнюс никто не отменял. Это было подавление именно политических гражданских протестов при помощи армии и танков, чего не было даже сейчас при Путине.

Другие комментаторы настаивают, что все же выходили на баррикады не зря.

Алекс Экслер

Я, мои друзья и родственники - всю ночь провели у Белого дома с 20 на 21 августа - именно тогда, когда ждали штурма. Никакому Ельцину я не поклонялся, я никогда не был особым любителем Ельцина, я просто ждал, когда Россия станет нормальной европейской страной. А в августе 1991 года группа старперов решила эту страну потащить назад, в вонючий и лицемерный Совок. Вот против этого мы и вышли к Белому дома, а не чтобы "поклониться своему вождю Ельцину", понял, Кашин?

А что дальше все пошло так, как оно пошло и к чему оно в конце концов пришло - ну да, чего уж тут. Но это не отменяет того факта, что мы в 1991 году вышли за свободу. Что бы там ни квакал по этому поводу Кашин.

Андрей Десницкий

До сих пор горячо спорят о том, надо ли было выходить на баррикады в августе 91-го и почему оно все так вышло...

Я скажу проще. В истории нашей страны очень мало кому выпадала возможность ощутить себя частью народа, который свободно делает свой выбор, творит свою историю. И почти никому не давалось это безнаказанно - чтобы потом остаться живым и на свободе.

А нам в августе 91-го удалось.

Потому навсегда это останется одним из лучших воспоминаний всей жизни.

Иван Курилла

Эти три дня будут отмечены ярким светом в памяти всех, кто переживал и пережил, участвовал, - и победил. До тех пор, пока мы живы. Что же поделать, если нашему поколению досталась именно эта победа? Многим не досталось побед, только реванши.

Александр Морозов

Очевидно, что если бы Россия (из бывш.РСФСР) должна была бы состояться - то это и был первый день свободной России. Длительное время после этого - и при конфликте Ельцина с ВС, и во время чеченской войны - и потом вплоть до середины 2000-х гг. - при всех издержках и "ужасах" я считал, что свободная Россия вполне получится. С историческим отсчетом от этой даты, от 19-20 августа 1991 - поскольку ни от какой другой даты невозможно сконструировать историю свободной России.

Сейчас я просто не вижу вообще того горизонта, в котором можно говорить не только о свободной России, но и вообще и о России. <...>

Я сделал для себя такой вывод: раз Россия не смогла построить себя, отталкиваясь от этой даты - от даты выхода из коммунизма в сторону национального строительства (как у остальных народов бывшего "восточного блока"), то это означает только одно - потом, в неизвестном будущем потребуется переучреждать Россию. Очевидно, что к этой дате уже невозможно вернуться, она уже размыта, ее нет.

Значит, потребуется "новая дата". Но, конечно, только в том случае, если тут вообще будет учреждаться "Россия". Вполне возможно, что тут будет учреждаться какое-то иное государство. На мой взгляд, именно в эту сторону идут дела. И тут будет государство "Новая Евразия" или что-то в этом роде.

Леонид Волков

Обсуждая август 1991, надо, конечно, просто не смешивать взгляд того времени и нынешнего.

Хорошо ли, что ГКЧП проиграл, и что СССР больше нет? Отлично.

Радостно ли, что героические люди вышли к Белому дому и отстояли свободу? Чудесно.

Здорово ли, что у России появился шанс стать нормальной европейской страной? Очень здорово.

Грустно ли от того, что этот шанс был бездарно растрачен? До слез.

Больно ли от того, что смерть троих человек оказалось, в каком-то смысле, напрасной, что их убийцы вернулись к власти и чувствуют себя отлично? Безмерно.

Печально ли то, что общество в целом не вынесло никаких уроков из августа 1991? Конечно.

Это не делает подвиг народа в августе 1991 года менее великим, и память о тех днях менее значимой. Это делает нас мудрее, дает нам больше понимания того, как поступать в следующий раз, когда свобода победит несвободу.